1 Die BW-Bank reduziert die Anzahl ihrer Standorte in Stuttgart und der Region. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zwei Servicecenter der BW-Bank in Leinfelden-Echterdingen werden geschlossen. Insbesondere bei den älteren Anwohnern führt das zu Unmut.















Link kopiert

Die BW-Bank verkleinert ihr Netz an Filialen und SB-Servicecentern in der Region Stuttgart. Das trifft nun die Standorte in Oberaichen und Musberg – sehr zum Unmut der Anwohner. „Wir haben hier viele ältere Menschen, die die Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Überweisungs-Briefkästen nutzen“, sagt Kurt Alber, der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Oberaichen (BGO). Die Standorte seien zentral gelegen und gut erreichbar. Die Oberaichener fühlten sich im Stich gelassen. „In ihrer Verzweiflung haben sie sich an uns gewandt, ob man nichts tun kann, um wenigstens die Briefkästen zu erhalten“, sagt Alber. Denn Onlinebanking könnten viele Senioren schlichtweg nicht.

BGO kritisiert Abbau der zentral gelegenen Standorte

Die BGO kritisiert den Abbau der SB-Servicecenter in Oberaichen und Musberg. „Die ganze Aktion steht ziemlich im Widerspruch zum BW-Werbeslogan ‚eine Bank wie dein Nachbar‘, sagt Alber. Er habe das Gespräch mit der Filialdirektion für Echterdingen und Bernhausen gesucht, aber es sei kein Entgegenkommen signalisiert worden, über die Schließung noch einmal nachzudenken.

„Wir haben Verständnis für die Reaktionen der Kundinnen und Kunden“, sagt Bernd Wagner, Sprecher der BW-Bank. „Aber wir stellen seit Jahren fest, dass die Menschen insgesamt immer seltener Filialen besuchen und vermehrt digitale Angebote nutzen und nachfragen“, erklärt er. Da außerdem immer mehr Menschen bargeldlos bezahlten, nehme auch die Nutzung von Geldautomaten stetig ab.

Die Coronapandemie habe diese Entwicklungen weiter verstärkt. „Wir bitten um Verständnis, dass wir Standorte, die Kosten verursachen, jedoch von den Kunden nicht ausreichend angenommen werden, auf lange Sicht leider nicht aufrechterhalten können“, erklärt Wagner. Dies sei auch bei den SB-Standorten in Oberaichen und Musberg der Fall. Das Servicecenter in Oberaichen werde zum 13. September 2022 geschlossen. Für Musberg gebe es noch keinen festen Termin.

Auch die Briefkästen seien nicht mehr wirtschaftlich, sagt die BW-Bank

Kurt Alber fragt, ob nicht wenigstens die Briefkästen in Oberaichen und Musberg bleiben könnten, „das wäre das Minimalste“. Die BW-Bank verneint dies, sie seien nicht mehr wirtschaftlich. Auch die Briefkästen an den genannten Standorten würden immer weniger genutzt, das Einwurf-Aufkommen stehe in keinem vertretbaren Verhältnis mehr zum Aufwand für die Bereitstellung und regelmäßige Leerung der Kästen, sagt der Unternehmenssprecher.

Bargeld abheben könnten BW-Bank-Kundinnen und -Kunden kostenlos bei den örtlichen Sparkassen in Oberaichen und Musberg. Die nächstgelegene BW-Bank-Filiale befinde sich in Stuttgart-Rohr. Das nächste SB-Servicecenter mit Automaten und Briefkasten sei in Leinfelden. „Die persönliche Beratung für Kundinnen und Kunden aus den beiden Stadtteilen erfolgt in aller Regel in Echterdingen“, sagt Wagner.

Die Anwohner kritisieren laut Kurt Alber auch die Informationspolitik der BW-Bank, über die Schließung in Oberaichen informiere lediglich „ein lapidarer Aushang“, so der BGO-Vorsitzende. Die BW-Bank erklärt das Vorgehen so: „Leider können wir die Nutzerinnen und Nutzer von SB-Standorten nicht gezielt anschreiben, da wir nicht sicher identifizieren können, welche Kunden welche SB-Standorte aufsuchen“, sagt Bernd Wagner.