Buzzard-App an Esslinger Schule: Fake News auf der Spur

1 Im Workshop beschäftigten sich die Jugendlichen auch mit ihrem eigenen Social-Media Verhalten. Foto: Roberto Bulgrin

Wie können Jugendliche mit Polarisierung in den sozialen Medien umgehen und Schulen sich gegen Extremismus wappnen? Die Buzzard-App soll helfen. In der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen wird sie bereits im Unterricht eingesetzt.











Zwei bis drei Stunden am Tag verbringen die Schüler der 12. Klasse der beruflichen Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen nach eigenen Angaben durchschnittlich in den Sozialen Medien. Die Plattformen Instagram, Snapchat und YouTube sind am beliebtesten. „Das ist eine Menge Zeit“, sagt Felix Friedrich, „da ist es fast unausweichlich, dass man auch Inhalten von rechten Parteien, Extremisten oder Fake News begegnet.“ Friedrich hat deshalb zusammen mit Dario Nassal das Journalismus-Start-up Buzzard mit dazugehöriger App gegründet.