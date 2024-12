Butterlins Restaurant in Nellingen: Hier gibt’s geschabte Spätzle, Essen aus dem Elsass – und eine Weihnachtshütte

1 Jean-Remy Butterlin und seine Frau Mariya vor der Weihnachtshütte in Nellingen. Foto: Ines Rudel

Mit einem Partyservice, einem Kochstudio und seiner Weihnachtshütte verblüfft der elsässische Küchenchef Jean-Remy Butterlin seine Gäste. Im Restaurant kann man Coq au Vin und handgeschabte Spätzle speisen.











Link kopiert

Am dritten Adventssonntag klettert der Küchenchef Jean-Remy Butterlin im Nikolauskostüm auf den Kamin seines Dachs in der Hindenburgstraße in Nellingen. „Da verteile ich Geschenke an die Kinder.“ Liebevoll verpackte Überraschungen wirft er herunter. Auf die vielen strahlenden Augen freut er sich schon jetzt. Mit seiner Weihnachtshütte, die noch bis Silvester donnerstags bis sonntags geöffnet hat, zieht der gebürtige Elsässer Jung und Alt an. An den vier Tagen herrscht auch in seinem Restaurant Hochbetrieb.