Busverkehr in Esslingen: Gibt es noch Chancen für den Oberleitungsbus?

1 Nur noch O-Busse oder nicht? Die Richtung beim Esslinger Busverkehr ist unklar. Foto: /Robin Rudel

Nach der Insolvenz des Busherstellers van Hool muss die Stadt Esslingen ihre Busse neu ausschreiben. Doch im Gemeinderat zeichnet sich noch nicht ab, welche Richtung man beim städtischen Busverkehr einschlagen will – dabei drängt die Zeit.











Noch ist unklar, in welche Richtung die Reise zum künftigen Busverkehr in Esslingen geht. Auf Wunsch aus dem Gemeinderat hat die Stadt nun noch einmal verschiedene theoretisch mögliche Szenarien vorgestellt. In einer ersten Debatte darüber hat sich keine klare Mehrheit in dem Gremium abgezeichnet. Stattdessen gibt es offenbar zwei Lager, bei denen unsicher ist, ob sie in der Sache zusammenfinden werden. Dabei geht es inzwischen eigentlich nur noch um die Frage, ob man beim Esslinger Nahverkehr künftig auf Elektrobusse mit oder ohne Oberleitung setzen will.