Kritik an Beförderung behinderter Kinder im Kreis Esslingen

Busunternehmen in Kritik

1 Bettina Polanski wartet mit Sohn Lukas auf den Bus. Die Unzuverlässigkeit mache ihr schwer zu schaffen,sagt sie, da sie als Schulbegleiterin darauf angewiesen sei, pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen – sie fürchte um ihren Arbeitsplatz. Foto: Horst Rudel

Ein emotional geführter Streit zwischen Eltern aus dem Kreis Esslingen und einem Stuttgarter Busunternehmen: Bei der Beförderung der Schüler der sonderpädagogischen Rohräckerschule soll es akute Mängel geben.















Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist jetzt die fünfte Woche, und die Beförderung funktioniert gar nicht. Ich bin Ärztin und muss pünktlich bei der Arbeit sein, und mein Kind wird oft zu spät oder gar nicht abgeholt“, sagt Maria Mangold aus Ostfildern. Ihr zehnjähriger Sohn hat eine Behinderung und besucht die Esslinger Rohräckerschule. Mangold ist unter den vielen Eltern, die dem Busunternehmen Schlienz mit Sitz in Kernen im Remstal Versäumnisse bei der Beförderung vorwerfen. Der Elternbeirat der Rohräckerschule schreibt in einem Beschwerdebrief: „Selbstverständlich ist uns auch bewusst, dass krankheitsbedingte Ausfälle und Personalmangel auch bei Schlienz vorhanden sind, aber wir sehen das Wohl und die Sicherheit unserer Kinder gefährdet.“