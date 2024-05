Busunfall in Reutlingen: Busfahrer sackt plötzlich ein – Linienbus kracht in Hauswand

Busfahrer sackt plötzlich ein – Linienbus kracht in Hauswand

Busunfall in Reutlingen

1 Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. (Symbolbild) Foto: imago

In Reutlingen verliert ein Busfahrer am Sonntagabend plötzlich die Kontrolle über seinen Linienbus und kracht in eine Hauswand. Der Schaden ist enorm.











Link kopiert

In Reutlingen hat sich am Sonntagabend ein Unfall mit einem Linienbus ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 61-jährige Busfahrer am Sonntagabend auf der Leopoldstraße im Stadtteil Degerschlacht gegen 23 Uhr mit seinem Linienbus mit mäßiger Geschwindigkeit auf der Leopoldstraße ortseinwärts unterwegs.

Zeugenangaben zufolge sackte er dabei plötzlich zusammen und verlor die Kontrolle über seinen Bus, der in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Hauseck prallte.

50.000 Euro Schaden entsteht

Während die drei Fahrgäste im Bus unverletzt blieben, erlitt der Busfahrer durch die Kollision geringfügige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus.

Das beschädigte Gebäude wurde nachfolgend von einem Statiker überprüft und von der Feuerwehr, die mit vier Feuerwehrleuten im Einsatz war, gesichert. Der entstandene Sachschaden am Linienbus wird auf etwa 30.000 Euro, der Sachschaden am Gebäude auf etwa 20.000 Euro geschätzt.