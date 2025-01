Busunfall am ZOB in Esslingen: Schulkind nach Kollision zweier Busse schwer verletzt – Zeugen gesucht

Busunfall am ZOB in Esslingen

Am Esslinger Busbahnhof kam es am Dienstag zu einem Unfall.

Zwei Busse stoßen am Dienstag in Esslingen zusammen. Zwei Elfjährige werden teils schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.











Bei einem Zusammenstoß zweier Busse am ZOB in Esslingen sind am Dienstagmittag zwei Schulkinder zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach den Angaben der Beamten wollte ein Linienbus gegen 13.20 Uhr aus dem Busbahnhof auf die Eugenie-von-Soden-Straße in Richtung Oberesslingen fahren. In dem Moment habe er einen von links kommenden BMW, der in Richtung Berliner Straße unterwegs war, bemerkt. Der 41-jährige Busfahrer bremste ab. Hinter ihm fuhr ein weiterer Linienbus, dessen 44-jähriger Fahrer jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Heckscheibe zerbricht nach Kollision zweier Busse in Esslingen

Durch die Kollision zerbrach laut Polizei die Heckscheibe des vorderen Busses, wodurch zwei elf Jahre alte Jungen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, zog sich einer der beiden so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Das andere Kind sei von Angehörigen abgeholt worden.

Der Fahrer des BMW hatte wohl ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge den Unfall mitbekommen, war jedoch ohne anzuhalten weitergefahren. Er konnte am Nachmittag ermittelt werden.

Der Schaden an den beiden Linienbussen wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ampelschaltung an der Unfallstelle dauern an. Die Polizei sucht unter der Nummer 0711/399 042 0 dringend nach Zeugen, die hierzu Angaben machen können.