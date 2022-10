Busterminal in Leinfelden-Echterdingen

1 Es kam zu einigen Verstößen bei den Omnibus-Kontrollen Foto: dpa/Patrick Seeger

Polizeibeamte beanstanden am Donnerstag bei einer Bus-Kontrolle am Bus-Terminal der Messe Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) technische Mängel und fehlende Ruhezeiten.















Bei 13 Reisebussen hat die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen am Donnerstag am Busterminal der Messe Stuttgart Verstöße aufgedeckt. Unterstützt wurde die Kontrollaktion, bei der vor allem der grenzüberschreitende Linienverkehr im Fokus war, unter anderem von Teams der Polizeipräsidien Karlsruhe, Stuttgart sowie von Kräften des Zolls und Mitarbeitern des Landratsamts Esslingen.

Von 14 Reisebussen, die zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr kontrolliert wurden, beanstandeten die Spezialisten 13 Fahrzeuge oder deren Fahrer wegen diverser technischer Mängel oder Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften. Für die Fahrgäste eines Reisebusses, bei dem wegen einer mangelhaften Bremsanlage eine Vorführung bei einem Gutachter notwendig war, musste der Veranstalter die Weiterfahrt anderweitig organisieren.

Die Personen eines anderen Reisebusses, der am Mittwochmorgen im Kosovo gestartet war, durften die Tour zwar in ihrem Fahrzeug fortsetzen, jedoch mit anderen Fahrern. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, waren die beiden Buslenker ebenfalls bereits am Morgen des Vortages als „Fahrgäste“ eingestiegen und hatten bei München das Steuer übernommen. Schon zu diesem Zeitpunkt waren sie mehr als 24 Stunden auf Reisen und hätten nicht mehr fahren dürfen.