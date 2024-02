Wo wird nächste Woche gestreikt?

1 Verdie verhandelt derzeit für rund 90.000 Beschäftigte in ganz Deutschland. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Verdi hat Beschäftigte im Öffentlichen Personennahverkehr für die kommende Woche zu einem „Wellen-Streik“ aufgerufen. Was bisher bekannt ist:











Link kopiert

Menschen, die zur Arbeit müssen, Kinder und Jugendliche, die in die Schule sollten, Reisende auf den letzten Metern bis zum Ziel: Sie alle werden sich in der kommenden Woche mit Verzögerungen und beschwerlicherem Vorwärtskommen abfinden müssen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat seine Mitglieder zum Streik aufgerufen – nicht das erste Mal in letzter Zeit.

Geplant ist ein sogenannter Wellen-Streik. Die Arbeitskampf-Maßnahmen sollen die ganze Woche über – von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März – stattfinden. Der Höhepunkt ist für Freitag, 1. März, geplant.

Wo wird in Baden-Württemberg gestreikt?

Das ist vorab gar nicht so einfach zu sagen, denn „die Entscheidung zum Aufruf zum Arbeitskampf treffen die örtlichen Tarifkommissionen mit Blick auf den eigenen Verhandlungsstand“, heißt es in einer Mitteilung von Verdi.

In Baden-Württemberg dürfte der 1. März ein Hauptstreiktag im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sein, sagte ein Sprecher des ver.di-Landesbezirks dem SWR. Betroffen sind im Südwesten vor allem sieben größere Städte:

Stuttgart

Karlsruhe

Heilbronn

Freiburg

Baden-Baden

Esslingen

Konstanz

Ob auch andere Kreise und Regionen betroffen sein werden, sowie weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Gewerkschaft verspricht aber, konkrete Infos zu den Streiks mindestens 48 Stunden vor Streikbeginn zu veröffentlichen. Sicher ist überdies, dass „vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig gestreikt“ wird, wie Verdi mitteilte. Die Ausfälle von Bussen und Bahnen sind also nicht nur auf einige Stunden begrenzt.

Wo gibt es schon konkrete Ankündigungen?

Gestreikt wird in allen Bundesländern – nur Bayern ist ausgenommen. Eine Ankündigung gibt es bereits für die Hauptstadt Berlin. Dort wird von Donnerstag, 29. Februar, bis Freitag, 1. März (14 Uhr) die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG sowie deren Tochter-Gesellschaft Berlin Transport bestreikt.

Bereits am Montag, 26. Februar, wird im Saarland gestreikt – beispielsweise fährt die Saarbahn nicht, auch in Neunkirchen, Saarlouis und Völklingen fahren öffentliche Verkehrsmittel nicht.

Von Donnerstagmorgen, 29. Februar, bis Samstagmorgen wird in Hamburg gestreikt. Betroffen ist auch die Hamburger Hochbahn.

Die ganze Woche über müssen sich die Pendler in Nordrhein-Westfalen auf Streiks einstellen. Im Grunde sind alle größeren Städte betroffen. Konkret gibt es Ankündigungen beispielsweise für Düsseldorf, Wuppertal, Hagen, Bonn, Bochum und Gelsenkirchen, Oberhausen, Essen, Hamm, Münster und Bielefeld.

In Hessen dürften vor allem Wiesbaden, die Straßenbahnen und Busse in Kassel sowie die Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt betroffen sein, berichtet der Hessische Rundfunk. Konkret ist aber noch nichts. Anders ist das in Brandenburg. Streiks wird es im Nordosten am Mittwoch (28.2) in Templin, Prenzlau, Schwedt und Angermünde geben, am Donnerstag (29.2) wird bei der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft die Arbeit niedergelegt. Am Hauptstreiktag (1. März) sind unter anderem Streiks in Potsdam und Cottbus anberaumt.

Was ist überhaupt vom Streik betroffen?

Aufgerufen zum Streik sind die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr. Verhandelt wird für 90 000 Beschäftigte im kommunalen ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen. Die Auswirkungen des Streiks sind deshalb auch davon abhängig, wer Bus und Bahnlinien in den jeweiligen Regionen bedient. Sie bedauere, dass durch den Streik auch die Fahrgäste getroffen würden, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.

Ist auch die Bahn betroffen?

Nein. Fernzüge und auch die meisten S-Bahnen in Deutschland werden von der Deutschen Bahn (DB) betrieben. Diese verhandelt nicht mit Verdi, sondern mit der Lokführergewerkschaft GDL.

Was ist der Hintergrund des Wellen-Streiks von Verdi?

Regional gibt es große Unterschiede, was die Gewerkschaft für ihre Mitglieder erreichen möchte. Hauptsächlich gehe es „um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten, beispielsweise durch eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst“, heißt es.

In Baden-Württemberg geht es auch um eine Absenkung der Arbeitszeit, außerdem pocht Verdi darauf, dass sich Arbeitnehmer Arbeitszeiten bei Verspätungen vollständig anrechnen lassen können. Auch eine Schichtzulage ist im Gespräch.