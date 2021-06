Buslinie 112 in Esslingen

1 Der Kleinbus der Linie 112 fährt zwischen 9 und 17 Uhr nicht zum Esslinger Bahnhof und deshalb oft ohne Fahrgäste durch die Bärenwiesen. Foto: bs

Dass die Linie 112 tagsüber nicht mehr den Esslinger Bahnhof anfährt, sorgt vor allem in Wiflingshausen für Ärger. Denn Buskunden mit dem Ziel Innenstadt müssen umsteigen.

Esslingen - Eine Änderung der Buslinienführung im Esslinger Norden hat Folgen: Der Kleinbus, der das Wohngebiet Bärenwiesen im Esslinger Norden bedient, ist von der Linie 112 abgezwackt, die deshalb tagsüber nicht mehr den Esslinger Bahnhof anfährt. Das sorgt für Ärger in Wiflingshausen, da Buskunden mit Ziel Innenstadt umsteigen müssen. Und der Kleinbus in Serach wird nicht so gut angenommen wie erwartet.