Busfahren in Ostfildern: Schapanesen und Jugend fordern Erhalt der Bustakte

Das geplante Linienbündel sieht eine Ausdünnung der Bustakte auf die Fildern vor.

Die geplante Ausdünnung der Bustakte in Ostfildern kritisiert der Bürgerverein Schapanesen scharf. Auch die Jugendbeteiligung will zumindest das Angebot erhalten.











Die Ausdünnung der Buslinientakte im Landkreis Esslingen sorgt auch in Ostfildern für Ärger und Sorgen. In einem offenen Brief an Landrat Marcel Musolf und an Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay appelliert der Bürgerverein Schapanesen an die Politik, sich für den Erhalt des bestehenden Bustaktes einzusetzen. Auch die Jugendbeteiligung Ostfildern (JO)machte sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für gute Busverbindungen auf die Fildern stark.