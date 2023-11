Busbahnhof in Kirchheim: Zwei Busse in Unfall verwickelt

1 Zwei PKW und zwei Linienbusse waren an dem Unfall beteiligt. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Am Zentralem Omnibusbahnhof Kirchheim hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall mit Kettenreaktion ereignet. Zwei Busse waren darin verwickelt.











Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit mehreren Fahrzeugen, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Schöllkopfstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 54-jährige Autofahrerin das Rotlicht an der Einmündung zum Zentralen Omnibusbahnhof. In der Folge kollidierte ihr Auto mit einem vom Busbahnhof nach links abbiegenden Linienbus. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen auf die Gegenfahrspur abgewiesen, wo er mit dem haltenden Mercedes eines 62-Jährigen kollidierte. Die A-Klasse wurde gegen einen Richtung Stadtmitte fahrenden Linienbus geschoben. Die 54-Jährige und der 62-Jährige erlitten leichte Verletzungen, sämtliche Insassen in den beiden Linienbussen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird mit 20 000 Euro beziffert. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 melden.

