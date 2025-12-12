Busbahnhof Filderstadt: Betrunkene will Jugendliche schlagen

Eine Frau hatte sich am Busbahnhof in Filderstadt-Bernhausen aggressiv und uneinsichtig verhalten. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam.
Die Frau fiel am Freitag unangenehm auf: Am Busbahnhof in Filderstadt-Bernhausen hatte sie gegen 12 Uhr mehrere Passanten auf aggressive Weise angepöbelt. Außerdem hatte sie nach Polizeiangaben versucht, zwei Jugendliche und einen wartenden, männlichen Busfahrgast zu schlagen. Passanten verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich die Frau renitent. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in den Ortsarrest des Polizeireviers Filderstadt gebracht. Laut Polizeiangaben war sie stark alkoholisiert gewesen.