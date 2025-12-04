Bus und Bahn in Stuttgart: Neuer SSB-Fahrplan mit Verspätung

1 Zum Fahrplanwechsel kommt das Aus für die Schnellbuslinien X4 und X7. Foto: Caroline Holowiecki

Während bei den Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie bei der S-Bahn der neue Fahrplan von 14. Dezember an gilt, sind die Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) noch bis 19. Dezember nach dem bisherigen Fahrplan unterwegs.

Man habe dieses Zeitpunkt gewählt, weil dann eine neue Phase „der Baumaßnahme für die Hochbahnsteigverlängerung für die U1 im Stuttgarter Süden beginnt“, heißt es in einer Mitteilung des städtischen Nahverkehrsunternehmen. Um von Ende 2026 an auf der stark ausgelasteten Linie U1 die Kapazitäten verdoppeln zu können, müssen die Haltestellen Erwin‑Schoettle‑Platz, Bihlplatz und Südheimer Platz ausgebaut werden.

Den größten Einschnitt im neuen Fahrplan gibt es auf den Fildern. Die Expressbuslinien X4 und X7, die von Degerloch aus nach Nürtingen und Harthausen gefahren sind, werden eingestellt. Es fehlt an der Finanzierung. Lange wurde im Landkreis Esslingen darum gerungen – letztlich vergeblich. Die SSB kehren nun wieder bei den Buslinien 74 und 77, die die gleichen Ziele ansteuern wie die Schnellbusse, zum Fahrplan zurück, der vor Einführung der X-Linien galt.

Nicht betroffen davon ist die Schnellbuslinie X2 (Rotebühlplatz-Leonberg). Für sie habe „sich eine Anschlussfinanzierung durch das Land, die Stadt Stuttgart und die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg ergeben“. Der Takt wird lediglich in den sogenannten Tagesrandzeiten morgens und abens um fünf Fahrten ausgedünnt.

SSB: Ortsbus Stammheim hat sich nicht bewährt

Nicht bewährt hat sich die Linie 98, die seite Ende 2022 als Ortsbus durch Stammheim tourte. Sie wird zum Fahrplanwechsel eingestellt. Um Anschlüsse besser zu gewährleisten, ändern sich auf den Buslinien 40, 43, 45, 56, 57, 59, 70, 81 und 91 die Fahrpläne geringfügig.

Die SSB tauschen die Fahrplanausdrucke an den Haltestellen im Lauf des Dezembers aus. Für aktuelle Auskünfte verweisen sie auf ihre elektronischen Fahrplanmedien sowie auf das Informationsangebot des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS).