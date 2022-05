1 Auch in Stuttgart können Bus und Bahn bald für neun Euro pro Monat genutzt werden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Im Juni, Juli und August können Busse und Bahnen in ganz Deutschland für je neun Euro pro Monat genutzt werden. Das ist jetzt entschieden. Hier erfahren Sie alles, was Sie in der Region Stuttgart dazu wissen müssen.















Die Vorfreude war vielerorts groß, jetzt ist die Sache entschieden: Das 9-Euro-Ticket kommt. Im Juni, Juli und August können Busse und Bahnen in ganz Deutschland für je neun Euro pro Monat genutzt werden.

Nachdem Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vor wenigen Tagen ihre Zustimmung zu den Plänen des Bundes noch offengelassen hatten und auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Streit um die Finanzierung vor einer Blockade im Bundesrat gewarnt hatte, haben die Länder am Freitag nun doch für das Sommerangebot gestimmt.

Kommt 2023 der Preisschock?

Aber warum war das 9-Euro-Ticket zuletzt überhaupt auf der Kippe gestanden? Das können Sie hier nachlesen.

Auch in Stuttgart war im Zusammenhang mit dem Angebot vor deutlich steigenden Fahrpreisen in 2023 gewarnt worden. Kommt nach dem 9-Euro-Ticket also der Preisschock im VVS. Hier gibt es weitere Informationen (Plus).

Übrigens: Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) bieten das Neun-Euro-Ticket schon seit einer Woche im Vorverkauf an. Wo das Ticket bereits jetzt erhältlich ist und wo erst ab 1. Juni, erfahren Sie hier.

Wollen Sie sich überhaupt ein Ticket kaufen? Viele Bundesbürger beantworten diese Frage mit „Ja“. Es gibt aber deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land, über die Sie hier mehr erfahren.

Inspiration für eine Deutschland-Rundreise

Weil das Interesse am 9-Euro-Ticket groß ist, rechnen Verkehrsverbände im Südwesten mit einer Überlastung touristischer Linien. Was der Geschäftsführer des Verbandes der Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg zu Überfüllungen sagt, erfahren Sie hier.

Bei manch einem ruft das 9-Euro-Ticket vielleicht Erinnerungen an eine Zeit hervor, in der für 15 Mark das Reisen in (über)vollen Zügen genossen werden konnte. Unser Autor Eberhard Wein denkt an die kurze Zeit zurück. Lesen Sie selbst.

Auch Sylt fürchtet, dass es im Sommer eng werden könnte – und zwar nicht nur in den Zügen. Hier erfahren Sie, warum man sich auf der Insel Sorgen macht.

Apropos Insel, Urlaub mit dem 9-Euro-Ticket ist ein gutes Stichwort – welche Möglichkeiten es in ganz Deutschland gibt, lesen Sie hier (Plus).

Auch eine Deutschland-Rundreise ist möglich. Wie die aussehen kann, haben wir hier für Sie zusammengestellt (Plus).

Wie gut wird bitte das 9-Euro-Ticket?

Wer lieber in Baden-Württemberg bleibt und Kurztrips favorisiert, hat auch so einige Möglichkeiten. Hier finden Sie zehn sehenswerte Ziele (Plus) und erfahren, wann Sie in Stuttgart abfahren und wie oft Sie umsteigen müssen.

Darf der vierbeinige Begleiter eigentlich mit auf die Reise? Das ist von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund unterschiedlich. Was in Stuttgart und der Region gilt, können Sie hier nachlesen.

Und auch wer sein Fahrrad auf die Reise mitnehmen will, sollte sich vorher bei den Verkehrsverbünden informieren. Was im VVS-Gebiet gilt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Fest steht: Auch wenn das 9-Euro-Ticket langfristig zu einer Preissteigerung in der Region Stuttgart und deutschlandweit führt, kurzfristig macht es erst mal das, was es soll: Die Bürger entlasten. Unsere Kolumnistin Siri Warrlich bringt es mit einer Frage auf den Punkt: Wie gut wird bitte das 9-Euro-Ticket? Ihre Meinung zum Sommerangebot lesen Sie hier (Plus).