Bus-Streik Stuttgart und Region: Welche Linien sind betroffen? (Übersicht)

Bus-Streik in Stuttgart und der Region

1 Auch in Stuttgart wird an diesem Donnerstag gestreikt (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Weg zur Arbeit oder zur Schule dürfte für viele Menschen in Stuttgart und der Region an diesem Donnerstag aufwendiger sein – im Busverkehr wird gestreikt. Welche Linien sind betroffen?











Link kopiert

Der Bus-Verkehr in Stuttgart und der Region sowie weiteren Teilen von Baden-Württemberg ist an diesem Donnerstag, 9. Januar, sowie am Freitag, 10. Januar, massiv beeinträchtigt. Grund ist ein Streik im privaten Omnibusgewerbe, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat.

Betroffen sind laut Verdi rund 30 Betriebe, deren Beschäftigte teils am Donnerstag und teils am Freitag für einen Tag ihre Arbeit niederlegen sollen. Konkretere Informationen gab es vorab nicht.

Welche Linien und Verbindungen in der Landeshauptstadt und den Landkreisen in der Region betroffen sind, haben wir hier zusammengefasst (keine Garantie auf Vollständigkeit bei den betroffenen Linien in der Region):

Bus-Streik in Stuttgart

Laut der SSB hat der Streik Auswirkung auf mehrere Linien in der Landeshauptstadt Stuttgart. Zu Ausfällen kann es demnach auf den folgenden Linien kommen:

Buslinie 53

Buslinie 54

Buslinie 58

Buslinie 73

Buslinie 90

Buslinie 91

Buslinie 99

„Fahrgäste sollten sich darauf einstellen und mehr Zeit einplanen“, so eine SSB-Sprecherin. Aktuelle Auskünfte gebe es über die elektronische Fahrplanauskunft.

Bus-Streik im Kreis Böblingen

Im Landkreis Böblingen beteiligen sich voraussichtlich drei Unternehmen am Warnstreik: Pflieger, Friedrich Müller Omnibus (FMO) und Wöhr. Betroffen sind demnach:

Stadtverkehr in Sindelfingen (möglicherweise alle Linien)

Stadtverkehr in Böblingen (möglicherweise alle Linien)

um Leonberg: Linien 634, 634 a, 635, 636 und 637

Schnellbuslinien X16 und X76

im Schönbuch: Linien 734, 752, 756, 760 und 761

Bus-Streik in Ludwigsburg und dem Kreis

Auch im Kreis Ludwigsburg beteiligen sich gleich drei Unternehmen am Streik: LVL Jäger, Spillmann und das Friedrich Müller Omnibusunternehmen

Stadtverkehr Ludwigsburg (alle Linien)

Kornwestheim – Ludwigsburg

Remseck – Ludwigsburg

Asperg – Ludwigsburg

Marbach – Ludwigsburg

Waiblingen – Ludwigsburg

Stuttgart-Stammheim – Ludwigsburg

Stadtverkehr Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen – Unterriexingen

Bietigheim-Bissingen – TammLinien vom und zum Tammerfeld

Bietigheim-Bissingen – Ludwigsburg-Hoheneck

Bietigheim-Bissingen - Metterzimmern

Bietigheim-Bissingen – Sachsenheim

Bietigheim-Bissingen - Untermberg

Bietigheim-Bissingen – Löchgau

Bietigheim-Bissingen – Bönnigheim

Bietigheim-Bissingen – Freiberg/Neckar

Marbach – Rielingshausen und Hörnle

Marbach – Erdmannhausen

Marbach – Affalterbach mit Wolfsölden

Marbach – Oberstenfeld mit Gronau und Prevorst

Marbach – Großbottwar mit Winzerhausen und Hof und Lembach

Marbach – Steinheim

Marbach – Murr

Marbach – Beilstein

Linie 625 in Ditzingen

Bus-Streik im Kreis Esslingen

Wie groß die Auswirkungen im Kreis Esslingen sein werden und welche Linien ausfallen werden, war vorab nicht zu erfahren. Nicht betroffen sind die Städtischen Verkehrsbetriebe in Esslingen (SVE). Gestreikt wird aber rund um Plochingen auf den Linien, die die Firma Fischle betreibt. Davon betroffen könnten sein:

Verbindungen nach Esslingen

Verbindungen nach Kirchheim

Verbindungen auf den Schurwald

Linien im Raum Nürtingen

Bus-Streik im Rems-Murr-Kreis

Auch im Rems-Murr-Kreis werden Pendlerinnen und Pendler auf aktuelle Informationen in den gängigen Apps und auf den Webseiten verwiesen. Sicher gestreikt wird in den Städten Waibilingen und und Backnang. Der Schienenersatzverkehr, der derzeit für die Linien S2E (Stuttgart Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz–Waiblingen), S3E (Nürnberger Straße–Sommerrain) und S4E (Marbach/Neckar–Backnang) eingerichtet ist, soll aber fahren.