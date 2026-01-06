1 Fünf Bewohner des Hauses wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Ein Familienvater findet seine Frau und seinen Sohn reglos in der Wohnung. Wie ein technischer Defekt an der Heizung in einem Haus beinahe zur Katastrophe führte.











Link kopiert

Eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Wohnhaus in Burladingen (Zollernalbkreis) hat mehrere Menschen in große Gefahr gebracht. Eine Frau und ihr elfjähriger Sohn wurden am Dienstagmorgen bewusstlos in ihren Schlafzimmern gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ebenso wie drei weitere Bewohner seien sie in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Familienvater hatte demnach den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er seine Ehefrau und seinen Sohn reglos entdeckt hatte. Die Retter stellten dann eine deutlich erhöhte Konzentration des giftigen Gases fest und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Mutter und Sohn erholten sich rasch, wie es hieß.

Technischer Defekt an Ölheizung als Ursache ausgemacht

Als Ursache für die hohe Konzentration des Gases gilt laut Polizei ein technischer Defekt an einer Ölzentralheizung. Dadurch gelangte Kohlenmonoxid über den Kamin in das Obergeschoss.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin. In höheren Konzentrationen wirkt Kohlenmonoxid als starkes Atemgift und kann tödlich sein.