Burgkonzerte 2026: Starke Bands kommen im Sommer nach Esslingen – Vorverkauf läuft

Michael Robert Rhein und seine Band schätzen die Nähe zum Publikum.

Das letzte Konzert auf der Esslinger Burg ist noch nicht verklungen, da lockt auch schon der nächste Sommer: Drei starke Bands haben sich bereits angesagt.











Die aktuellen Temperaturen machen wenig Lust auf Kulturgenuss unter freiem Himmel. Doch der nächste Sommer kommt bestimmt – und damit auch eine weitere Konzertsaison auf der Esslinger Burg. Die ersten Namen hat der Konzertveranstalter Musiccircus bereits festgemacht: Die Mittelalter-Rockband In Extremo macht auf ihrer Burgentour einmal mehr auf Esslingens Höhen Station. Und mit Gotthard und Krokus werden zwei der größten Bands der Schweizer Rockgeschichte mit vereinten Kräften die Bühne zum Beben bringen. Der Vorverkauf für beide Konzerte läuft bereits.

Viele große Namen haben auf der Esslinger Burg bereits ihre musikalischen Visitenkarten abgegeben. Stars wie Van Morrison, Al Jarreau, B. B. King, Katie Melua, John Fogerty, Steve Winwood, Eric Burdon, Richie Blackmore oder Ian Anderson waren auf Esslingens Höhen schon zu Gast. Und sie alle wussten das ganz besondere Flair der Burg zu schätzen. Ganz besonders passt dieses Ambiente zu einer Mittelalter-Rock-Band wie In Extremo.

Deshalb ist es kein Wunder, dass Frontmann Michael Robert Rhein, der sich auf der Bühne gern „Das letzte Einhorn“ nennt, mit seinen Mannen immer wieder gern in Esslingen Station macht. Die Mittelalter-Rocker haben sich am 24. Juli 2026 auf der Burg angesagt.

Bands auf der Esslinger Burg

Laut und intensiv: Die Schweizer Rockband Gotthard heizt 2026 auf der Burg ein.

Unvergessen sind die beiden Esslinger Gastspiele von In Extremo in den Jahren 2020 und 2022. Damals schrieb unsere Zeitung: „25 Songs lang ist das Publikum eins mit sich und den Künstlern. Auf der Bühne brennt In Extremo im wahrsten Wortsinn ein Feuerwerk ab. Jede Show ist ein Gesamtkunstwerk – mitreißend, ungestüm, voller Lebenslust und Leidenschaft. Dazu passt jener unverwechselbare Sound, den die Band seit ihrer Gründung Mitte der 90er-Jahre in Berlin immer weiter kultiviert hat. Die Musik ist eine unkonventionelle Mischung aus historischen Einflüssen und dem brachialen Sound der Metal-Gitarren, mittelalterliche und rockmusikalische Klangelemente gehen Hand in Hand.“ Und auch diesmal versprechen die Veranstalter „ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt“.

Nicht minder reizvoll ist der zweite Open-Air-Konzertabend 2026 auf der Burg, der am 25. Juli zwei der besten Schweizer Rockbands auf der Bühne vereint: „Sie werden den Fans eine Show bieten, die nicht nur laut und intensiv, sondern auch voller Leidenschaft und musikalischer Geschichte ist“, verspricht der Veranstalter. Mit 16 Nummer-Eins-Alben gilt Gotthard als erfolgreichste Band der Schweiz, auch deutsche Fans wissen ihre Musik zu schätzen. Mehr als eine Million verkaufter Alben in der Schweiz brachten Gotthard den renommierten Diamond Award ein, in mehr als 2000 Konzerten war die Band in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit zu hören.

Stars wie Alice Cooper und Rihanna schätzen Krokus

Die Musik der Schweizer Band Krokus wurde vielfach ausgezeichnet.

Die Bühne teilt sich Gotthard an diesem Abend auf der Burg mit der Band Krokus, deren Namen weit über das Land der Eidgenossen hinaus einen guten Klang hat. Die Band hat schon auf unzähligen Bühnen mit den Größten dieser Welt gerockt und wurden mit Gold und Platin in den USA und Kanada ausgezeichnet – zu ihren erklärten Fans zählen Stars wie Alice Cooper, Jack Black und Rihanna.