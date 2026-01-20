Burgholzhof in Stuttgart: Anwohner klagen über Verkehrschaos – RBK weist Vorwürfe zurück

1 Bewohner des benachbarten Stadtteils Burgholzhof beklagen die Verkehrssituation rund um das Robert-Bosch-Krankenhaus. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Anwohner des Burgholzhofs fordern Lösungen gegen Staus und Parkdruck. Sie sehen die Baustelle des Robert-Bosch-Krankenhauses als Ursache – die Klinik verweist auf Gegenmaßnahmen.











Die Anwohner des Stadtteils Burgholzhof schlagen Alarm: in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) fordert eine lokale Bürgerinitiative schnelle Abhilfe beim Verkehrsproblem des Stadtteils. Teilweise machen die Anwohner die Großbaustelle des benachbarten Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) für die Situation verantwortlich. Die Klinik-Leitung will das so nicht stehen lassen und verweist auf eigene Anstrengungen, die Lage auf dem Burgholzhof zu verbessern.