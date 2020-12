2 Burger meets Bread - Pit`s Burger und Oli ´s Kronenbäckerei setzen einen neuen Trend Foto: privat

In Berkheim gibt es ein komplett neues Konzept! Pit`s Burger und Oli ´s Kronenbäckerei haben am 1. November 2020 die Türen geöffnet. Seitdem werden in der Panaderia in Berkheim vom Frühstück, über das Mittagessen, Leckeres zum Kaffee und einzigartige Burger zum Abschluss eines perfekten Tages angeboten.

Sinisa Bosanac hatte 2016 mit der Eröffnung von Burger-Restaurants in Plüderhausen und Winnenden den Anspruch, die besten Burger der Region zu kreieren. Auf der Suche nach entsprechend hochwertigen Burger Buns traf er auf die Kronenbäckerei Unrath. Pit´s Burger fand mit Oliver Unrath einen Partner, der hinter hochwertigen und regionalen Produkten steht. Die Qualitätsansprüche waren massgeblich für diese Kooperation. Man entwickelte ein Konzept, das es so in der Umgebung noch nicht gab. Das bisherige Bäckerei-Café in Berkheim sollte ein Upgrade erfahren. Ideen wurden ausgetauscht. Der Anspruch an perfekte Burger, produziert aus regionalen Produkten und Fleisch direkt vom Metzger war der Grundstein. Den Menschen aus der Umgebung einen neuen Treffpunkt für Jung und Alt zu bieten, den ganzen Tag Speise-Angebote zu liefern, stand im Fokus. Die aktuelle Situation ermöglichte es nicht, die Räumlichkeiten im Innen- wie Außenbereich zur Bewirtung vor Ort zu nutzen. Durch die bisherige und durchaus positive Erfahrung mit Lieferando wurde entschieden, dennoch zu eröffnen und zunächst ausschließlich Gerichte zur Abholung anzubieten.

Das vielfältige Angebot an Burgern umfasst das komplette Sortiment vom einfachen Hamburger bis zum Angus Burger. Vegetarier werden durch Veggie Burger, Halloumi Burger, leckeres Fingerfood und ein ansprechendes Salat-Angebot durchaus überzeugt. Prinzipiell werden unterschiedliche Qualitätsstufen angeboten. Burger Patties Classic, Handmade Patties aus frischem Rinderhack und Fleisch aus hochwertigstem Angus Rindfleisch stehen zur Wahl. 14 Burger-Kombinationen sind auswählbar, auch hier werden Extra-Wünsche gerne umgesetzt. Für den kleinen Hunger stehen neben den üblichen Spezialitäten eines Burger Restaurants auch Süßkartoffel-Pommes, Chilli Cheese Pommes oder Onion Rings auf der Karte.

Das Motto "Burger meets Bread“ sollte durch ein pfiffiges und sehr aufmerksames Team um Florian Splittgerber, der Sinisa Bosanac seit vielen Jahren begleitet, einen großen Kundenkreis ansprechen. Und das tut es!