Burger Brothers im früheren Yafa: Noch eine Burgerkette will Stuttgart erobern

So sieht bei Burger Brothers aus, was auf den Tisch kommt.

Ende Februar eröffnet der Franchisenehmer Agit Gündüz in Stuttgart im früheren Yafa die 17. Filiale der Bochumer Kette Burger Brothers. Mit Fast Food habe das Konzept nichts zu tun: „Wir bereiten alles frisch zu – das dauert etwas."











Gerade ist das einstige Restaurant Yafa an der Hauptstätter Straße, in dem der frühere Stuttgarter Ballettstar Marijn Rademaker bis zur Schließung im vergangnen Dezember orientalisch-israelische Speisen serviert hat, eine Baustelle. Der Gastronom Agit Gündüz lässt im Auftrag von Burger Brothers die alte Küche komplett entfernen und mit Geräten der Kette neu einrichten. Umgebaut werden ebenso die Gasträume. Den die Einrichtung wird so sein wie in allen anderen Filialen. „Man sitzt bei uns gemütlich auf umgebauten Europaletten“, sagt der Gastronom. Im Sommer geht’s nach draußen auf den Vorplatz.