Burg Hohenneuffen: Führungen auf der Festungsruine

Eine Familienführung auf dem Hohenneuffen gibt es am 18. Juni.

Einmal für Familien, einmal für Kinder und einmal zum Feierabend: Auf dem Hohenneuffen gibt es in der nächsten Woche gleich drei Führungen.











In der zweiten Pfingstferien-Woche bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wieder mehrere Führungen auf der Festungsruine Hohenneuffen an. So kann sich die ganze Familie am Mittwoch, 18. Juni, ab 10 Uhr bei der Führung „Von Rittern und Burgfräulein“ auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Schließlich bevölkerten im Mittelalter edle Ritter und ihre Damen, aber auch Knappen, Mägde und Nutztiere den Hohenneuffen. Allerlei Wissenswertes zur Geschichte der Burg gibt es obendrein.

Besondere Atmosphäre am Abend

Unter dem Titel „Guten Abend, Hohenneuffen!“ findet tags darauf, am Donnerstag, 19. Juni, von 18.30 Uhr an, eine Feierabendführung auf der Burgruine statt. Am frühen Abend herrscht dort immer eine ganz besondere Atmosphäre. Wer also nach getaner Arbeit nicht nur Natur und Aussicht genießen, sondern auch noch spannende Geschichten hören möchte, sollte sich diesen Termin dick im Kalender anstreichen.

„Vom Leben auf der Ritterburg“ handelt dann eine reine Kinderführung am Freitag, 20. Juni, die um 10 Uhr beginnt. Der Hohenneuffen, mit seinen zahlreichen Türmen und Gängen, ist wie gemacht für kleine Entdeckerinnen und Entdecker, wobei Kettenhemd und ein Schwert zum Anfassen natürlich nicht fehlen dürfen. Diese Führung ist für Grundschulkinder zwischen sechs und zehn Jahren geeignet.

Anmeldung erforderlich

Für alle Führungen, die jeweils eine Stunde dauern, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0 71 25 / 15 84 90 erforderlich. Eine Teilnahme für Erwachsene kostet fünf Euro (ermäßigt: 2,50 Euro). Wer mitgehen möchte, sollte festes Schuhwerk tragen, trittsicher sein und eine Taschenlampe mitbringen.