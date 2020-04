Die Solawi-Gemeinschaft feierte auf dem Hopfenhof in Nürtingen ein buntes Sommerfest. Es gibt allen Grund zu feiern, schließlich entwickelt sich die gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft prächtig. Die Gruppe wuchs auf 90 Anteilnehmer an und die Gemüsevielfalt nimmt zu. Los ging es am Vormittag mit einem gemeinsamen Feldeinsatz und dazu Live-Musik von der Nürtinger Band Kubayaku in der viele Flüchtlinge spielen. Danach wurde das Geerntete gemeinsam zubereitet und gegessen. Weiter ging es mit einer Hof- und Feldbegehung. Solawi-Teilnehmer hatten die Chance, mehr über den Anbau ihres Gemüses und den Hopfenhof zu erfahren. Dann standen David und Damaris Traub und ihr Hofteam Rede und Antwort. Zum Abschluss gab es bei Kaffee und Kuchen eine bunte Talentshow, bei der die großen und kleinen Festgäste der Gemeinschaft zeigen.

In der Solawi Hopfenhof wird die Landwirtschaft von der Gemeinschaft getragen. Alle Anteilnehmer finanzieren die landwirtschaftliche Erzeugung für ein Jahr vor mit einem monatlichen Beitrag. Jeden Freitag können die Anteilnehmer ihren Ernteanteil abholen.

Die gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft bring viele Vorteile. Die Anteilnehmer erhalten jede Woche frisches Gemüse, das nach BIOLAND-Richtlinien erzeugt wurde. „Ich weiß ganz genau wo mein Gemüse herkommt. Nirgendwo sonst bekomme ich so frischen und knackigen Salat wie in unserem Abholraum“, sagt Anteilnehmerin Marisa. David und Damaris Traub schätzen an dem Vermarktungsmodell vor allem, dass sie unabhängiger von Preisschwankungen sind und die Abnahme der Erzeugnisse gesichert ist. „Durch die Solawi erhalten wir eine faire Bezahlung und viel Wertschätzung für unsere Arbeit.“

In der Solawi Hofpenhof wird eine Bindung zwischen Konsumenten und Erzeugern aufgebaut, wie sie nur noch selten anzutreffen ist. Jeder Anteilnehmer kann sich mit seinen Interessen und Fähigkeiten einbringen. So zum Beispiel beim monatlichen Solawi-Kreis-Treffen, in dem das Konzept gemeinsam weiterentwickelt wird. Jeder ist herzlich eingeladen auf dem Feld beim Pflanzen, Jäten, Gießen und Ernten mitzuhelfen. Bei den Treffen der Solawi-Gemüse-Werkstatt wird zusammen experimentiert und Gemüse haltbargemacht.