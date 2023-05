1 Esslinger Jugendgemeinderäte haben den Europatag organisiert. Foto:

Selfie-Wand, Glücksrad oder EU-Länder am Essen erraten: Die Esslinger Jugendgemeinderäte haben sich ein buntes Programm ausgedacht, mit dem der Europatag im Maille-Park gefeiert wurde. Die Begeisterung war groß – auch für die europäische Idee.















Es herrschte in der gesamten Innenstadt Hochbetrieb, auch in der Maille, wo der Europatag am Samstag mit seinen Ständen und Aktionen viele Passanten anzog. Sowohl Kinder als auch Erwachsene versuchten sich am Glücksrad, errieten Speisen aus verschiedenen Ländern, erfuhren die Geschichte von Mitbürgern mit Migrationshintergrund oder hinterließen eine Notiz zu Europa an der Pinnwand. Wer vier Stationen bewältigt hatte, konnte allerlei nette Giveaways mit nach Hause nehmen.

Der Europatag geht auf die Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 zurück. Darin formulierte der französische Außenminister Robert Schuman seine Idee für eine neue europäische Zusammenarbeit, die Krieg zwischen den Mitgliedsnationen unmöglich machen sollte. Getragen wurde das Fest in diesem Jahr vom Enthusiasmus der Jugendlichen aus dem Esslinger Jugendgemeinderat.

Warum in Kriegszeiten Solidarität besonders wichtig ist

Im Rahmen des Projekts „Junges Europa“ waren fünf junge Esslingerinnen und Esslinger im März in Straßburg und trafen sich dort mit Jugendlichen aus den Esslinger Partnerstädten Vienne und Velenje. Ihre goldgelben T-Shirts mit der Aufschrift „Made in Europe“ und ihre ansteckende Laune waren sicher ausschlaggebend für die gute Stimmung auf dem Fest. Organisiert wurde das Projekt vom Referat für Städtepartnerschaften, finanziert von der Baden-Württemberg-Stiftung.

Die europäische Idee und ihre Werte von Freiheit und Demokratie hochzuhalten sei angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht einfacher geworden. „In dieser Zeit ist Solidarität besonders wichtig“, fand Jasmine Elizabeth Thorn, die stellvertretende Leiterin des Referats für Städtepartnerschaften. Sie hat die Jugendlichen nach Straßburg begleitet. Zurück in Deutschland hätten die jungen Frauen und Männer den Großteil der Arbeit im Vorfeld des Festes selbstständig erledigt.

Der sechzehnjährige Try ist Pressesprecher des Jugendgemeinderats. Er betreute am Samstag die Pinnwand. „Die EU hat schon ein gutes Konzept“, meinte er. „Freiheit, Diversität, Gemeinschaftlichkeit, die gemeinsame Währung. Das schreiben die Leute auf ihre Notizzettel.“ Die Bildungsreise nach Straßburg hat Try in guter Erinnerung. „Es ist interessant zu erfahren, wie die Leute woanders ticken.“ In Vienne und Velenje fanden ebenfalls Anfang Mai Europafeste statt. Der sechzehnjährige Alexandros, dessen Wurzeln in Griechenland liegen, schätzt an der EU besonders die offenen Grenzen innerhalb des Schengenraums.

Auch ukrainische Flüchtlinge sprechen sich für Europa aus

Was Gewalt und Willkür anrichten können, das erfuhren die gebannt lauschenden Zuhörer in der „Living Library“ von Ard Ajdini. Unprätentiös und nüchtern erzählte er die dramatische Geschichte seines Vaters, der als gebürtiger Albaner während des Kosovokriegs fliehen musste. Deutschland, eingebettet in die EU, sei mit seiner demokratischen Grundordnung noch immer ein sicherer Hafen. Das fanden auch einige ukrainische Flüchtlinge, die den Stand besuchten, die Kinder mit blaugelben Kränzen im Haar. Sie wünschten sich, für immer in Deutschland bleiben zu können. „It is better for the children“, meinte eine Mutter. „Frieden ist das Wichtigste überhaupt“, sagten auch Danielle und Anton Ehring. „Wir haben uns 1967 als erstes Paar aus Esslingen und Vienne gefunden und sind überzeugte Europäer.“ Austausch sei wichtig für die Zukunft der jungen Generation, meinte Danielle Ehring. „Nur gemeinsam sind wir stark.“