Bundeszentralamt für Steuern: Beamtenbezüge werden vorübergehend gekürzt
1
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) in Fellbach befürchtet offenbar einen Ansturm von Anfragen durch irritierte Staatsdiener. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Beim Datenaustausch zwischen Steuerverwaltung, Krankenversicherungen und Arbeitgebern kommt es zu einer „technischen Störung“ – die Lohnsteuer wird dadurch zu hoch angesetzt.

Beamte, Richter und Versorgungsempfänger im Land müssen sich auf eine geringere Gehaltsüberweisung zumindest Ende dieses Monats einstellen. Grund ist eine technische Störung beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Deshalb können elementare Daten zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung nicht elektronisch an das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) gesandt werden. Dies ist notwendig, um die Lohnsteuer korrekt zu berechnen. Nun droht eine überhöhte Besteuerung.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.