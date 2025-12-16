Bundeszentralamt für Steuern: Beamtenbezüge werden vorübergehend gekürzt

1 Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) in Fellbach befürchtet offenbar einen Ansturm von Anfragen durch irritierte Staatsdiener. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Beamte, Richter und Versorgungsempfänger im Land müssen sich auf eine geringere Gehaltsüberweisung zumindest Ende dieses Monats einstellen. Grund ist eine technische Störung beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Deshalb können elementare Daten zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung nicht elektronisch an das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) gesandt werden. Dies ist notwendig, um die Lohnsteuer korrekt zu berechnen. Nun droht eine überhöhte Besteuerung.