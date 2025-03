Bundesweite Aktion im Kreis Esslingen: Viel Programm für Groß und Klein bei der „Nacht der Bibliotheken“

1 Zahlreiche Aktionen sind im Kreis Esslingen für Leseratten und alle, die es werden wollen, geplant. Foto: dbv/Mark Bollhorst

Am 4. April findet in mehreren Bibliotheken des Landkreises Esslingen die „Nacht der Bibliotheken“ statt – mit vielfältigem Programm für Kinder und Erwachsene.











Es ist eine Premiere – auch im Landkreis Esslingen: Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ findet am Freitag, 4. April, zum ersten Mal deutschlandweit die Nacht der Bibliotheken statt. Ziel der Veranstaltung ist es, mehr Aufmerksamkeit für die vielfältigen Angebote und Services von Bibliotheken zu schaffen. Auch einige Bibliotheken im Landkreis Esslingen beteiligen sich daran.

Stadtbücherei Esslingen

Die Stadtbücherei Esslingen plant von 15 Uhr bis Mitternacht ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene. Jüngere Besucher können bei kreativen Mitmachaktionen teilnehmen oder sich beim Kinderschminken verwandeln lassen. Ab 16 Uhr schneidet Friseur Danny Beuerbach allen, die ihm vorlesen, die Haare – unabhängig vom Alter. Für Rätselliebhaber haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bücherei im ersten Stock eine spannende Schnitzeljagd organisiert.

Stadtbücherei Nürtingen

In der Stadtbücherei Nürtingen können Kinder zwischen 10 und 18 Uhr ihr Lieblingskuscheltier für eine „Kuscheltierübernachtungsparty“ abgeben. Was das Kuscheltier erlebt, wird dann am Sonntag in einer Bilderausstellung gezeigt. Von 19 bis 21 Uhr können kleine Besucher außerdem Tanzen lernen und anschließend in der dunklen Bücherei lesen, sich verstecken und spielen.

Stadtbücherei Kirchheim

Die Stadtbücherei Kirchheim unter Teck bietet ebenfalls ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene. Zwischen 18 und 22 Uhr erwarten Besucher ein Bücherbasar, eine Puzzletausch-Aktion, ein Handlettering-Schnupperangebot und ein Workshop zum Thema 3D-Druck. Zudem können Besucher einen Blick hinter die Kulissen bei einer besonderen Führung durch die Stadtbücherei werfen.

Bücherei Denkendorf

Die Bücherei Denkendorf bietet Bücherfreunden spannende Workshops zu den Themen Buchbinden, Comiczeichnen und Handlettering.

Stadtbibliothek Plochingen

In der Stadtbibliothek Plochingen können Besucher die Bibliothek bei einer interaktiven Rallye besser kennenlernen oder auf dem Bücherflohmarkt stöbern. Kinder können währenddessen eine Vorlesegeschichte mit dem Kamishibai hören.

Stadtbücherei Weilheim an der Teck

In der Stadtbücherei Weilheim an der Teck erwarten Gäste bis spät in die Abendstunden Tee, Schokokekse und eine Sektbar. Außerdem findet ein Medienflohmarkt statt.

Stadtbücherei Ostfildern

In Ostfildern können Sparfüchse auf dem Flohmarkt ihre Schnäppchen jagen. Sowohl Jung als auch Alt können hier einen entspannten Abend genießen – ob mit einem Cocktail in der Hand oder im Gespräch mit Räuber Hotzenplotz. Kreative können eigene Buttons designen oder von Pop-Star Taylor Swift inspirierte Freundschaftsbänder basteln. Im Fotostudio gibt es außerdem die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto zu schießen.

Bücherei Aichwald

Wer Lust auf ein Pub Quiz hat, ist in der Bücherei Aichwald richtig. Bei sechs spannenden Fragerunden können Teams oder Einzelpersonen ihr Wissen testen. Snacks und kühle Getränke sorgen für das leibliche Wohl.

Stadtbibliothek Filderstadt

Für Taylor Swift liebende Buchliebhaber könnte sich ein Besuch in der Stadtbibliothek Filderstadt lohnen. Diese wird während der Nacht der Bibliotheken zur „Swiftie-Bib“. Karaoke, Freundschaftsbänder und ein Quiz sind nur einige der Programmpunkte.

Kleine Nachteulen ab 4 Jahren können in die Büchereien in Leinfelden und Echterdingen kommen, um eine Gute-Nacht-Geschichte zu hören. Im Anschluss können sie etwas Passendes zur Geschichte basteln. Ab 20 Uhr besteht die Möglichkeit, die Bücherei mit Taschenlampen zu erleben.