Bundeswehr in Baden-Württemberg: Wo Soldaten im Land die Freiheit verteidigen

1 Nach ihrer Rückkehr aus Litauen entladen Soldaten des Hardheimer Panzerbataillons 363 in Tauberbischofsheim ihre Leopard 2. Foto: Bundeswehr/Karsten Dyba

Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert, dass Deutschland rasch kriegstüchtig wird. Baden-Württembergs einziges Panzerbataillon in Hardheim ist schon mittendrin – mit 500 Soldaten und 18 Leopard 2. Aber was denken die Menschen vor Ort?











Link kopiert

Bürgermeister Stefan Grimm empfängt in seinem Dienstzimmer im Hardheimer Schloss im Neckar-Odenwald-Kreis, in dem vor vielen hundert Jahren auch schon Verwandte des für den schwäbischen Gruß („Leck mich am A...“) berühmte Götz von Berlichingen residiert haben. An einer Wand steht ein Tischchen mit Fotos und Wappen von den beiden Bundeswehreinheiten, die in seiner Gemeinde im fränkischen Odenwald im Nordosten Baden-Württembergs beheimatet sind: das Panzerbataillon 363 und eine Stabs- und Führungsunterstützungskompanie der Division Schnelle Kräfte (SOCC).