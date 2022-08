1 Viele Menschen ließen sich von Esslingen aus neckaraufwärts schippern, als 1968 der Plochinger Industriehafen eröffnet wurde. Foto:

Vor gut 100 Jahren ist der mäandernde Neckar in ein Korsett aus Stahl und Beton gezwängt worden. Heute liefert er wertvolle Energie.















Ausgerechnet die Fils stand Pate. Vor 101 Jahren wurde im Mineralbad Ditzenbach im oberen Filstal (Kreis Göppingen) der Staatsvertrag über den Bau der Großschifffahrtsstraße Mannheim-Plochingen unterzeichnet. Am Tisch saßen damals Vertreter des Reichsverkehrsministeriums und der beiden Neckar-Anrainerstaaten Württemberg und Baden. Das Land Hessen stieß später dazu. Das war der Startschuss für ein Jahrhundertprojekt, das darauf abzielte, den Neckar für die Großschifffahrt nutzbar zu machen, den Steinkohlehunger der wachsenden Industrien zu stillen und gleichzeitig Wasserkraftwerke an den Staustufen zu bauen, was die Elektrifizierung auch im Kreis Esslingen voran brachte.