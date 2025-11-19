Bundesverfassungsgericht: Neue Maßstäbe für Beamtenbesoldung

1 Das Bundesverfassungsgericht (hier in früherer Zusammensetzung) hat seine Prüfkriterien zur Beamtenbesoldung weiterentwickelt. Foto: dapd

Die neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Beamtenbesoldung werde auch für die Staatsdiener in Baden-Württemberg Konsequenzen haben, meint der Beamtenbund.











Große Teile der Beamtenbesoldung in Berlin sind über viele Jahre hinweg verfassungswidrig gewesen, hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch verkündet. Rund 95 Prozent der von ihm geprüften Besoldungsgruppen (A-Tabelle) in den Jahren 2008 bis 2020 seien mit dem im Grundgesetz verankerten Alimentationsprinzip unvereinbar. Der Gesetzgeber des Landes Berlin muss nun bis Ende März 2027 verfassungskonforme Regelungen aufstellen.