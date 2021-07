1 Windräder im Schwäbisch-Fränkischen Wald Foto: imago images//Stefan Schurr

Der Ausbau der Windkraft ist im ersten Halbjahr 2021 kräftig gestiegen, aber laut Bundesverband Windenergie noch nicht genug. Baden-Württemberg liegt auf Platz fünf.

Stuttgart - Der Ausbau der Windkraft in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2021 um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, insgesamt sind auf dem Festland 240 neue Anlagen errichtet worden mit einer Gesamtkapazität von 971 Megawatt. Diese Zahlen sind am Dienstag von Bundesverband Windenergie vorgelegt worden, einem Verbund von Herstellern. Am stärksten war der Zubau in Niedersachsen (plus 22 Prozent) sowie in Brandenburg (plus 17 Prozent). In fünf Bundesländern – darunter die Stadtstaaten, aber auch im Saarland und in Sachsen – ist im ersten Halbjahr kein einziges neues Windrad in Betrieb genommen worden. Baden-Württemberg liegt mit 21 neuen Windenergieanlagen (Gesamtleistung 85 Megawatt) immerhin auf dem fünften Platz.