Bundestagswahlkampf im Kreis Esslingen: SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt nach Nürtingen

1 Lars Klingbeil Foto: SPD/MK

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar kündigt sich ein weiterer SPD-Spitzenpolitiker an: SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt am 24. Januar nach Nürtingen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz will ein paar Tage später in den Kreis Esslingen kommen.











Ein weiterer Spitzenpolitiker der Bundes-SPD hat vor der Wahl am 23. Februar seinen Besuch im Kreis Esslingen angekündigt. Der Parteivorsitzende Lars Klingbeil kommt am Freitag, 24. Januar, auf Einladung des Bundestagskandidaten Nils Schmid nach Nürtingen und stellt sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Knapp zwei Wochen später, am 6. Februar, tritt Bundeskanzler Olaf Scholz in Esslingen auf.

Bei „Klingbeil im Gespräch“ soll es um Fragen gehen wie: Wie geht es in unserem Land weiter, wie stärken wir die Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt? Darüber hinaus greift Klingbeil laut Veranstalter auch Fragen aus dem Publikum auf.

Die Veranstaltung „Klingbeil im Gespräch“ findet statt am Freitag, 24. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle K3N, Heiligkreuzstraße 4, in Nürtingen. Der Eintritt ist frei.