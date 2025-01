Bundestagswahlkampf 2025: Polit-Promis geben sich in Esslingen die Klinke in die Hand

Polit-Promis geben sich in Esslingen die Klinke in die Hand

1 Im Wahlkampfmodus: Olaf Scholz Foto: dpa/Kappeler

Bundeskanzler Olaf Scholz ist der prominenteste Wahlkämpfer im Kreis Esslingen – er kommt am 6. Februar ins Esslinger Neckar Forum. Er ist nicht der einzige Polit-Promi, der in diesen Tagen Esslingen einen Besuch abstattet.











Am 6. Februar wird das Esslinger Neckar Forum voll sein: Bundeskanzler Olaf Scholz tritt dort auf, um für die SPD Wahlkampf zu machen. Nur wenige Meter weiter im CVJM-Lutherbau findet der Neujahrsempfang des Kreisverbandes der Grünen statt. Mit dabei: Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die SPD-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, die der Grünen eine halbe Stunde später.

SPD fährt in Esslingen das ganz große Besteck auf

Alles andere als ein Unbekannter ist Lars Klingbein: Der Bundesvorsitzende der SPD ist am Freitag, 24. Januar, in der Nürtinger Stadthalle K3N. Nicht ganz so bekannt und präsent im Fernsehen ist Sahra Mirow, Landessprecherin der Linken in Baden-Württemberg. Sie besucht den Neujahrsempfang des Stadtverbandes am Sonntag, den 26. Januar, um 11 Uhr in der Esslinger Gastronomie Lux.

Er ist am selben Tag wie Olaf Scholz in der Stadt. Foto: Roberto Bulgrin

Am 28. Januar taucht auch beim Neujahrsempfang des Stadtverbandes der CDU ein prominentes Gesicht auf. Überraschenderweise wird man dort Michael Kretschmer begegnen, dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen. Er ist ohnehin in der Gegend, da will sich der Mann aus dem Osten Deutschlands die Stippvisite in der alten Reichsstadt offenbar nicht entgehen lassen. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Alten Rathaus.

Schon da war der baden-württembergische CDU-Landeschef Manuel Hagel: Er besuchte das Tierheim auf der Neckarinsel. Er wird sich voraussichtlich im Frühjahr 2026 mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) messen. In den Umfragen liegt er vorn. Amtsinhaber Winfried Kretschmann (Grüne) tritt 2026 nach 15 Jahren als Ministerpräsident nicht mehr an.