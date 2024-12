Bundestagswahl, Prozesse, Jubiläen: Das wird 2025 in Baden-Württemberg wichtig

1 Polizist Rouven Laur starb nach einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz. 2025 beginnt das Verfahren gegen den Tatverdächtigen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Eine vorgezogene Bundestagswahl, der Eurovision Song Contest, der Prozess um den getöteten Polizisten Rouven Laur - und auch ein Jubiläum steht 2025 an.











Baden-Württemberg im Wahlkampfmodus: Gleich zu Jahresbeginn dürfte es wegen der vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar bei den Parteien ernst werden. Wahlen sind jedoch nur eines von vielen Themen, die 2025 im Südwesten eine Rolle spielen dürften. Auch besondere Prozesse und ein Jubiläum stehen an - und ein wichtiger Song Contest in der Grenzregion.

Wahlen und Wahlvorbereitungen

Nach dem Wahlkampf ist im kommenden Jahr vor dem Wahlkampf: Anfang des Jahres steht alles im Zeichen der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Danach dürfte dann auch der Wahlkampf in Baden-Württemberg an Fahrt gewinnen. Dort wird zwar erst im Frühjahr 2026 ein neuer Landtag gewählt, die Parteien müssen sich aber schon jetzt für den Urnengang aufstellen - unter anderem mit Kandidatenlisten.

Für die Grünen geht Bundesminister Cem Özdemir ins Rennen um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Für die CDU dürfte Partei- und Fraktionschef Manuel Hagel antreten. Er hat sich zur Spitzenkandidatur aber bislang nicht offiziell geäußert.

Angriff gegen Mannheimer Polizisten

Am Oberlandesgericht Stuttgart wird voraussichtlich 2025 das Verfahren gegen einen Afghanen eröffnet, der am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt hat. Der 29 Jahre alte Polizist Rouven Laur erlag später seinen Verletzungen.

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes erhoben. Sie geht von einer religiösen Motivation der Tat aus. Nun muss der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart entscheiden, ob er einen Prozess ansetzt. Der zum Zeitpunkt des Messerangriffs 25 Jahre alte Täter hatte zuletzt im hessischen Heppenheim gelebt.

Kleine Gartenschau

Am 23. Mai startet die Gartenschau – als kleinerer Ableger der Landesgartenschauen – in Freudenstadt und Baiersbronn. 143 Tage lang bis 12. Oktober sollen unter dem Motto „Vielfalt im Tal“ mehr als 1.000 Veranstaltungen Besucherinnen und Besucher anlocken. Dafür wollen die Veranstalter ein idyllisches Tal „für einen langen Sommer aus dem Dornröschenschlaf“ erwecken.

Prozess gegen Naidoo

Ein Verfahren gegen den Musiker Xavier Naidoo („Dieser Weg“, „Sie sieht mich nicht“) wegen Volksverhetzung könnte noch im Frühjahr 2025 am Landgericht Mannheim beginnen. Die Staatsanwaltschaft hatte im Sommer 2024 Anklage erhoben. Sie wirft dem 53-Jährigen vor, im März 2021 über einen Telegram-Kanal den Holocaust leugnende und antisemitische Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit einem Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben.

Naidoos Anwälte haben die Vorwürfe zurückgewiesen. „Die von der Staatsanwaltschaft behaupteten Vorwürfe der Volksverhetzung und Holocaustleugnung sind falsch und werden ausdrücklich bestritten“, hieß es in der Mitteilung des Rechtsbeistands von Naidoo.

Eurovision Song Contest in Basel

Am 17. Mai ist es so weit: Der Eurovision Song Contest (ESC) lockt in die Schweizer Grenzstadt Basel. Die Stadt liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Unter dem Motto „Grenzen überwinden“ hatte sich Basel erfolgreich beworben.

Basel ist 2025 Gastgeber für den ESC. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Philipp von Ditfurth / Avalon

Auch die deutsche Grenzregion will vom ESC profitieren. Lörrach liegt keine zehn Kilometer von Basel entfernt. Der parteilose Oberbürgermeister der Stadt, Jörg Lutz, hatte sich in dem Bewerbungsvideo von Basel auch für den nahen ESC starkgemacht. „Aus dem Dreiländereck machen wir mit dem Eurovision Song Contest das 40 Länder-Eck“, hatte er gesagt. In Lörrach könnten zum Beispiel viele Gäste übernachten. In Basel waren die Hotelpreise schon vor der Bekanntgabe auch für einfache Unterkünfte auf mehrere Hundert Euro pro Nacht emporgeschnellt.

200 Jahre KIT

1825 als Polytechnische Schule gegründet und damit die älteste technische Universität in Deutschland feiert das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im neuen Jahr 200-jähriges Bestehen.

Als Zusammenschluss aus Forschungszentrum, das seinen Ursprung in der Kernforschung hat, und Universität ist das KIT seit 2009 deutschlandweit einmalig. Offiziell nennt es sich die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft und zählt zu den Exzellenzunis. Fast 23.000 Menschen studieren hier, rund 10.000 arbeiten am KIT. Unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft. Forschung | Lehre | Transfer“ soll es das ganze Jahr über Programm geben.

Schloss ade

Ende September 2025 schließt das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss seine Pforten. Grund ist eine mehrjährige Sanierung des Wahrzeichens der Stadt. Schon ab Mai ist Museumschef Eckart Köhne nicht nur Karlsruher Schlossherr. Er hat dann auch für fünf Jahre das Sagen in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.

Das Museum freut sich auf das noble Ausweichdomizil an Baden-Badens Prachtmeile, der Lichtentaler Allee. In der Kunsthalle stößt die Umwandlung zur „Interimsspielstätte“ des Museums dagegen sauer auf. Nicht nur dort gibt es Sorgen um die Zukunft des renommierten Kunsttempels.