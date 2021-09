1 SPD-Kandidatin Lucia Schanbacher serviert Sekt statt Selters. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Sozialdemokraten lassen mit starkem Resultat bei den Zweitstimmen aufhorchen, doch beim Kampf um die Direktmandate spielen sie eine untergeordnete Rolle. Und wie lief es für die kleineren Parteien?

Stuttgart - Die SPD in Stuttgart ist gleich mit zwei neuen, jungen Kandidaten angetreten. Doch auch wenn das gute stadtweite SPD-Ergebnis bei den Zweitstimmen aufhorchen lässt, sind für Lucia Schanbacher (Wahlkreis Süd) und Dejan Perc (Wahlkreis Nord) persönlich die Bäume nicht in den Himmel gewachsen. Schanbacher brachte es laut vorläufigem amtlichem Endergebnis auf 12,8 Prozent der Erststimmen, Perc auf 20,5 Prozent. Im Kampf um das Direktmandat spielten beide allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Die Jungstadträtin sprach dennoch von einem „extrem guten Ergebnis“. Sie habe beim Duell zwischen Özdemir und Kaufmann auf Augenhöhe mitgemischt, so ihr Fazit. Perc sagte auf Nachfrage, bei der Verteilung der Direktmandate in Stuttgart „wäre ein anderes Ergebnis möglich gewesen“, wenn man sich mit den Grünen auf eine gemeinsame Strategie hätte einigen können. Ein informelles Gespräch mit den Grünen über seinen Wahlkreis habe aber keinen Erfolg gehabt. Im Klartext: Die Grünen wollten offenbar nicht die Abgabe der Erststimme für Perc empfehlen, obwohl ihre Kandidatin Anna Christmann auf der Landesliste abgesichert war. Und obwohl Christmann vor der Wahl unserer Zeitung sagte: Jedes Direktmandat, dass der Union verloren gehe, trage zu einem kleineren und nicht so kostenintensiven Bundestag bei.

FDP-Kandidaten schlagen sich achtbar

Grund zum Jubeln hatten die Freien Demokraten, auch wenn sie bundesweit hinter ihren Erwartungen zurückblieben. Die Generalsekretärin der Landes-FDP, Judith Skudelny (10,5 Prozent der Erststimmen im Süden), und ihr Parteifreund Timur Lutfullin (11,1 Prozent im Norden) schlugen sich achtbar. Skudelny, auf der Landeliste der Liberalen mit Platz 2 abgesichert, sprach von einem „starken Mandat für Berlin“. Lutfullin hatte zwar keine aussichtsreiche Absicherung, will sich 2025 aber gegebenenfalls um einen besseren Platz bemühen. Stuttgarts FDP könne stolz sein, gerade auch auf die Zweitstimmenresultate. Und in Berlin sei ohne die FDP wohl nur eine große Koalition des Stillstands möglich, die keiner wolle.

Bernd Riexinger spricht von einer Katastrophe

Einen desaströsen Abend erlebte der Ex-Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger. Er hatte eigens den Wahlkreis mit seiner Parteifreundin Johanna Tiarks getauscht, um die Klingen mit Özdemir und Kaufmann zu kreuzen. Doch dann landete er mit 4,1 Prozent der Erststimmen auf Rang 5 – nur knapp vor AfD-Bewerber Dirk Spaniel (4,0 Prozent), dessen Parteifreund Michael Mayer im Wahlkreis Stuttgart II 7,2 Prozent erzielte. Riexinger nannte das Ergebnis eine Katastrophe – und betrieb erste Ursachenforschung: „Die Leute wollten einen Wechsel, aber keinen zu großen.“ Johanna Tiarks holte im Wahlkreis II mit 4,8 Prozent sogar mehr als ihr prominenter Parteifreund.