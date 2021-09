Richtig freuen können sich die CDU-Platzhirsche Markus Grübel und Michal Hennrich trotz der Verteidigung ihrer Direktmandate nicht, meint Kommentator Harald Flößer.

Kreis Esslingen - Als die ersten Prognosen über die Bildschirme tickerten, hieß das für den Landkreis: Markus Grübel und Michael Hennrich könnten, wenngleich mit abermals massiven Verlusten zu 2017, ihren Bundestagssitz gesichert haben. Auch sonst dürfte, was die Repräsentanz in Berlin angeht, weitgehend alles beim Alten bleiben. Wegen der hohen Zahl an Briefwählern zog sich die Auszählung ungewöhnlich lange hin. Aber genauso traf es – mit Ausnahme der Wackelpartie bei den Grünen – dann ein.