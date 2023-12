Bundestagswahl 2025: Weiterer Bewerber geht ins Kandidatenrennen der CDU

1 Alexis Gula Foto: privat

2025 will sich der langjährige CDU-Abgeordnete Markus Grübel aus dem Bundestag verabschieden – wer an seiner Stelle kandidieren wird, soll sich im Sommer 2024 entscheiden. Nach David Preisendanz gibt es mit Alexis Gula einen weiteren Bewerber.











Das Kandidatenkarussell für die CDU-Bundestagsnominierung im Wahlkreis Esslingen nimmt Fahrt auf. Mit dem Plochinger Schornsteinfegermeister Alexis Gula hat nun ein weiterer Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. In einem Schreiben an die christdemokratischen Ortsverbands- und Fraktionsvorsitzenden im Wahlkreis hat der 46-Jährige seine Ambitionen deutlich gemacht, 2025 dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Markus Grübel nachzufolgen. Gula gehört der CDU seit 2023 an und charakterisiert sich als „überzeugter Christdemokrat und Mann aus der Mitte“. Sein Credo: „Wer Dinge kritisch hinterfragt, der muss anpacken.“ Die Politik müsse wieder mehr auf die Menschen hören, als sie das in den letzten Jahren getan habe.