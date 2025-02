Bundestagswahl 2025: So hat der Kreis Esslingen gewählt

1 Wir berichten alle Ergebnisse der Bundestagswahl im Kreis Esslingen. Foto: ZGS/Ruckaberle

Parteien, Kandidaten, Wahlbeteiligung: Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Kreis Esslingen – für alle Gemeinden, ständig aktualisiert.











Von 18 Uhr an wird am Sonntag das Ergebnis der Bundestagswahl ausgezählt. Wir berichten in der Wahlnacht ständig aktualisiert, wie die Gemeinden im Landkreis Esslingen abgestimmt haben – und alle anderen Gemeinden in Baden-Württemberg.

Dafür zeigen wir nicht nur die Erst- und Zweitstimmenanteile oder die Wahlbeteiligung, sondern ordnen das Ergebnis auch ein: Wer hat besser abgeschnitten als erwartet, wer historisch schlecht? Wie haben sich die Ampelparteien oder die AfD im Vergleich mit ähnlichen Gemeinden geschlagen? Wo sind die Hochburgen der Direktkandidaten?

Einfach Gemeindename eingeben

Geben Sie den Ihre Gemeinde oder Ihren Wahlkreis im Suchfeld ein, um sofort zum aktuellen Stand der Auszählung zu gelangen:

Zum ersten Mal überhaupt ist so ein Informationsangebot noch am Wahlabend verfügbar. Möglich wird es durch automatisierte Verarbeitung der aktuellen und historischen Wahlergebnisse. Besser als jemals zuvor können unsere Onlineleser damit das Wahlergebnis in der eigenen Gemeinde einordnen.

Ständig aktualisiert

Wenn im Fernsehen am Sonntagabend die erste Prognose veröffentlicht wird, beginnt erst die Auszählung. Erste Zwischenstände werden dennoch gar nicht so viel später online verfügbar sein – weil viele Gemeinden auch Zwischenergebnisse online veröffentlichen. Auf diese greifen wir in den ersten Stunden nach Schließung der Wahllokale zu. Später am Abend nutzen wir das vom Statistischen Landesamt festgestellte vorläufige amtliche Endergebnis für die Berichterstattung.

Von Montagmorgen an veröffentlichen wir auf unserer Website zusätzlich Analysen zur Wahl – die Hochburgen der Parteien im Land, die Wahlkreisgewinner samt der Information, wer von ihnen (nicht) in den Bundestag einzieht, Einordnungen zu den Ergebnissen der populistischen Parteien und vieles mehr.