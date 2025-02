Bundestagswahl 2025 im Kreis Esslingen: CDU zufrieden, AfD begeistert, SPD enttäuscht: „Das war eine heftige Schlappe“

1 Martina Schober und Marcel Meier leeren in Esslingen die Wahlurne aus. Danach wurde gezählt. Foto: Roberto Bulgrin

Deutschland hatte die Wahl. Nach dem Vorliegen der ersten Prognosen und den ersten Hochrechnungen gaben Kandidierende aus dem Kreis Esslingen Statements zu der vorgezogenen Bundestagswahl ab.

Keine große Überraschung brachte das Ergebnis für David Preisendanz (CDU). Das Abschneiden seiner Partei sei in allen Umfragen so vorhergesagt worden. Doch er hätte sich mehr als 30 Prozent für die CDU gewünscht, damit eine stabile Zweierkoalition in Berlin ermöglicht werden könne. Preisendanz bevorzugt ein Zusammengehen mit der SPD. Sollte aber ein Dreierbund unumgänglich sein, würde er am liebsten noch die FDP mit ins Boot nehmen.

AfD im Kreis Esslingen für eine Koalition mit der CDU

Christof Deutscher (AfD) ist sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl. Auch die hohe Wahlbeteiligung habe ihn gefreut: „Dieses AfD-Ergebnis hätte ich vor zwei Monaten so noch nicht erwartet. Ich bin auch über das Abschneiden der Union überrascht. Ich hätte für sie mit einem Ergebnis deutlich über 30 Prozent gerechnet.“ Am liebsten wäre Christof Deutscher eine Regierungskoalition der beiden stärksten Parteien – also der AfD und der Unionsparteien. Aber das werde die CDU nicht machen.

David Preisendanz von der CDU wünscht sich eine Koalition mit der SPD. Foto: Ines Rudel

„Das war eine heftige Schlappe für die SPD, wenn auch erwartbar“, sagte Nils Schmid (SPD). „Unter 20 Prozent – das ist schon sehr bitter.“ Während des ganzen Wahlkampfes habe man die „Mauer der Unzufriedenheit“ mit der Regierung gespürt. Die Leistung und das Scheitern der Ampel-Koalition sei im Wahlkampf dominant gewesen. Eine große Koalition mit der CDU wäre jetzt das Richtige für Deutschland, so Schmid: „Wir brauchen Stabilität und müssen die Bürger davon überzeugen, dass gutes Regieren möglich ist.“

Von einem Wahlabend zum „Nägelkauen“ sprach Stefan Schäfer (Grüne). Denn nach ersten Prognosen sei der Einzug kleinerer Parteien in den Bundestag und ein Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde noch sehr unsicher und somit auch die Koalitionsbildung. Mit Blick auf seine politische Zukunft muss Schäfer aber nicht an den Nägeln kauen: Durch den vorderen Listenplatz sei sein Einzug in den Bundestag gesichert.

Die Linke jubiliert, FDP zittert

Bei Martin Auerbach (Die Linke) waren mehrere Anrufe für ein Statement nötig: Er habe das Klingeln des Telefons wegen des lauten Jubels gar nicht gehört. Das gute Abschneiden seiner Partei liege daran, dass sie Themen wie bezahlbaren Wohnraum, keine Waffen in Krisengebiete, sichere Renten oder Steuern für Milliardäre aufgegriffen habe – und das seien Themen, die die Menschen wirklich bewegten.

Renata Alt von den Liberalen weist unabhängig vom Ergebnis der FDP darauf hin, dass es zu Anfechtungen der vorgezogenen Bundestagswahl durch die knappen Fristen kommen könnte. Viele Deutsche im Aus-, aber auch im Inland hätten die Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig erhalten. Die angefochtene Bundestagswahl 2021 in Berlin habe gezeigt, wie aufmerksam die Menschen die Vorgänge am Wahltag beobachten würden.