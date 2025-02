Bundestagswahl 2025: AfD stärkste Kraft in mindestens drei Gemeinden in der Region

AfD stärkste Kraft in mindestens drei Gemeinden in der Region

1 In diesem Beitrag zeigen wir die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 in der Region Stuttgart. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Die AfD hat bei der Bundestagswahl am Sonntag in mindestens drei Gemeinden in der Region Stuttgart die meisten Stimmen geholt. Hier geht es zur Übersicht.











Die Region Stuttgart färbt sich am Wahlsonntag schwarz – und auch ein bisschen blau. Auf der Karte mit den stärksten Parteien in und um Stuttgart fallen drei Gemeinden an die AfD – alle drei liegen im Rems-Murr-Kreis.

Spiegelberg, Großerlach und Althütte sind für ihre traditionell hohen AfD-Stimmenanteile bekannt. In Spiegelberg war die AfD bereits bei der Europawahl stärkste Kraft geworden. Am Sonntag holte sie dort 35,6 Prozent aller Zweitstimmen, deutlich vor der CDU (26,4 Prozent). Auch in Großerlach und Althütte kam die AfD über 30 Prozent.

Die Wahlsieger in der Region

Die folgende Karte zeigt, soweit alle Stimmen ausgezählt sind, die Wahlsieger in den Gemeinden der Region Stuttgart:

Die deutliche Mehrheit der Gemeinden ging also wie bei früheren Wahlen auch 2025 an die CDU.

Das sind die beliebtesten Direktkandidaten

Bei den Erststimmen sieht es nicht wesentlich anders aus. Klicken Sie auf die Gemeinde, um die Stimmenanteile der jeweils erfolgreichsten Kandidierenden zu sehen.

Die Wahl in Stuttgart wird vermutlich bis gegen 23 Uhr ausgezählt sein, Zwischenergebnisse zeigen wir in diesem Text. Die Zwischenstände oder, soweit ausgezählt, vorläufigen Endergebnisse für alle Gemeinden und Wahlkreise finden Sie in diesem Text über das Suchfeld.