1 Der Deutsche Bundestag in Berlin. Am 26. September entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer aus dem Wahlkreis Esslingen dort einzieht. Foto: dpa/Paul Zinken, Ines Rudel, Roberto Bulgrin, privat (4)

Im Wahlkreis Esslingen wird die Luft für Markus Grübel (CDU) zusehends dünner. Seine Konkurrenz ist allerdings darauf angewiesen, ihm das Direktmandat abzujagen.

Esslingen - Natürlich hat das Coronavirus auch den Landkreis Esslingen im Griff. Natürlich sind die Folgen des Klimawandels auch hier zu spüren. Natürlich werden die Flüchtenden vor der Taliban-Herrschaft in Afghanistan über kurz und lang auch in der Region Schutz suchen und natürlich macht die Transformation in der Automobilindustrie gerade vor den Automobilkonzernen und deren Zulieferern am Neckar nicht halt. Natürlich klafft über allem zudem die Schere zwischen Arm und Reich auch in den blühenden Landschaften hier immer weiter auseinander. Wann, wenn nicht vor einer Wahl, müssten die Themen im öffentlichen Diskurs auf den Tisch. Die Probleme sind so nah, und der Wahlkampf ist doch so fern. Er hat bisher, wenn überhaupt, im virtuellen Raum stattgefunden. Mehr als auf inhaltliche Schwerpunkte scheinen die Wählerinnen und Wähler derzeit gebannt auf die Umfragewerte der Parteien zu schauen.