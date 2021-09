So hat Oberndorf am Neckar gewählt

Wie haben die Wählerinnen und Wähler in Oberndorf am Neckar am Sonntag bei der Bundestagswahl abgestimmt? Hier zeigen wir die Ergebnisse in der Übersicht.

Oberndorf am Neckar - Wie hat Oberndorf am Neckar bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt? In diesem Beitrag zeigen wir, welche Partei hier die meisten Zweitstimmen geholt hat, wer die Gewinner und Verlierer sind und welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin die Nase vorn hat. Das Ergebnis erscheint, sobald die Stimmzettel ausgezählt sind.

Zunächst zeigen wir die Zweitstimmenanteile der seit 2017 im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, AfD, FDP, Linkspartei und Grüne in Oberndorf am Neckar.

Oberndorf am Neckar liegt im Wahlkreis Rottweil – Tuttlingen. Der Wahlkreis wurde bisher von Volker Kauder als Direktkandidat vertreten. Er tritt aber nicht mehr an.



Kandidiert haben: Maria-Lena Weiss (CDU), Annette Reif (GRÜNE), Mirko Wilko Witkowski (SPD), Dr. Andreas Anton (FDP), Aynur Karlikli (DIE LINKE), Joachim Ralf Josef Bloch (AfD)



Wer hat in Oberndorf am Neckar 2021 die meisten Erststimmen geholt?

