Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel setzt nicht nur im Wahlkampf auf das Gespräch. Auf seinen Dreitageswanderungen durch den Wahlkreis Nürtingen verlässt er gerne auch einmal die ausgetretenen Pfade.

Nürtingen - Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel ist in den acht Jahren, die er die Partei der Grünen im Berliner Parlament vertritt, mehr als 500 Kilometer zu Fuß in seinem Wahlkreis Nürtingen unterwegs gewesen. Auf bisher 14 jeweils drei Tage langen Wanderungen hat er das Gespräch vor Ort und das Gespräch mit den Mitwandernden gesucht. Die Streckenführung hat er meist so ausgetüftelt, dass die politische Fußtruppe auf ihrem Weg an Institutionen, Organisationen und Unternehmen vorbeigekommen ist, die etwas Besonderes auf die Beine gestellt haben.