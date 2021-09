Im EZ-Forum zur Bundestagswahl 2021 am Mittwoch, den 8. September um 18 Uhr präsentiert die Eßlinger Zeitung Kandidaten aus dem Wahlkreis Esslingen. Seien Sie live dabei!

Esslingen - Am 26. September findet die Bundestagswahl statt – der Wahlkampf ist bereits in vollem Gange. Um die Kanzlerschaft streiten sich Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Eine oder einer wird sich voraussichtlich durchsetzen, aber gewählt wird nicht die Kanzlerin oder der Kanzler, sondern das Parlament. Erst aus dem Parlament heraus wird die Kanzlerschaft entschieden. Deshalb sind bei dieser Wahl auch zunächst einmal die gewählten Abgeordneten die entscheidenden Menschen.

Im EZ-Forum zur Bundestagswahl 2021 können Sie Ihre Kandidaten aus dem Landkreis Esslingen kennenlernen. Wer steht für was? Wer verfolgt welche Ziele? Wie stehen die Kandidaten zu den entscheidenden Fragen aus den Bereichen Soziales und Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt und Außenpolitik? Was können die Kandidaten aus dem Wahlkreis eigentlich für den Wahlkreis tun? Wir fühlen den Bewerbern auf den Zahn. Die Veranstaltung wird von EZ-Chef­redakteur Johannes M. Fischer moderiert.

Die Kandidaten

Befragt werden Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis Esslingen, deren Parteien bereits im Bundestag sind. Für die CDU kommt Markus Grübel, für die SPD Argyri Paraschaki, für die AfD Boris Malewski, für die FDP Robert Langer, für die Linke Anil Besli und für die Grünen Sebastian Schäfer.

Die Themen

Im wahrsten Sinne des Wortes ein brennendes Thema ist derzeit die Außenpolitik. Der überstürzte Abzug der Soldaten aus Afghanistan wirft viele Fragen auf. Was ist schief gegangen und was soll künftig besser laufen?

Thema Soziales und Gesundheit: Wie will die Bundesregierung die unglückliche Allianz zwischen Bund und Ländern während der Coronakrise künftig neu aufstellen? Was kann der Staat tun, damit der Schaden in der Gesellschaft – etwa bei den Kindern – und in der Wirtschaft nicht noch größer wird, obwohl wir wohl insgesamt mit der Krise leben müssen?

Generell zur Wirtschaft: Was kann die Bundesregierung tun, um der Wirtschaft zu helfen, die unter Lieferengpässen und Personalmangel leidet? Umwelt: Die Klimakrise – viele sprechen inzwischen von einer Katastrophe – lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Aber was kann und was muss Deutschland tun, um seinen Anteil zu leisten, den Klimawandel zu beherrschen?

Live und online

Das EZ-Forum zur Bundestagswahl 2021 findet im Jugendhaus Komma in Esslingen (Maille 5-9) mit Publikum statt, wird aber auch live übertragen. Wer unmittelbar vor Ort sein möchte, meldet sich per E-Mail an über: lokales@ez-online.de. red

Es gelten die Regeln nach 3G. Alle Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Die Nachweise werden am Eingang überprüft. Während der Veranstaltung werden Masken getragen.