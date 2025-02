Bundesstraße bei Plochingen gesperrt: Kies auf B 10 verloren – Polizei sucht Zeugen

Vandalismus in Schule Wieder Fensterscheibe an Schule in Bonlanden zerstört – Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte an einer Schule in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) eine Scheibe eingeschlagen und damit beträchtlichen Schaden verursacht. In der Woche zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall.