Bundesstraße 27: Parkplatz wegen Rattenplage gesperrt

Noch ist der Parkplatz gesperrt. Aber vermutlich kann er nach den Sommerferien wieder genutzt werden.

Ist es zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest? Lag dort schlichtweg zu viel Müll herum, den man endgültig loswerden wollte? Gibt es vielleicht Sicherheitsbedenken, weil auf der gegenüberliegenden Seite vor Jahren ein schwerer Autounfall passiert ist, bei dem drei Menschen starben? Oder müssen vielleicht querende Gasleitungen ausgetauscht werden? Facebook-User aus Filderstadt und Umgebung haben sich bereits intensiv darüber ausgetauscht, warum er denn nun gesperrt wurde, der Parkplatz an der Bundesstraße 27. Gemeint ist die Parkbucht zwischen den Abfahrten Bernhausen und Stetten. Seit geraumer Zeit kann man in Fahrtrichtung Stuttgart den Parkplatz nicht benutzen, der in Fahrtrichtung Tübingen ist indes ganz normal geöffnet.

Zuständig für die Sperrung ist das Straßenbauamt beim Landratsamt Esslingen. Die Sprecherin Nicole Klöckner bestätigt nach Rücksprache mit den Fachleuten, dass der Parkplatz an der B 27 tatsächlich bereits seit Juni 2023 nicht mehr genutzt werden kann. Der Grund jedoch ist durchaus außergewöhnlich und unerwartet: „Eine außer Kontrolle geratene Rattenpopulation musste intensiv behandelt werden“, erklärt Klöckner. Fachfirmen der Schädlingsbeseitigung seien dort im Einsatz gewesen, das gesamte Gelände sei in den vergangenen Monaten umgegraben und neu angelegt worden. Der Parkplatz sei nun ebenfalls umzäunt.

Was der Grund für den tierischen Befall ist, ist laut der Sprecherin nicht abschließend geklärt. „Die Vermutung, dass Müll die Rattenplage ausgelöst hat, liegt nahe, aber wir können das nicht mit Gewissheit bestätigen.“ Die Behörde geht davon aus, dass durch die komplette Umgestaltung des Areals alle Höhlen und Nester im Boden beseitigt wurden und sich das Ganze nicht wiederholt. Die Maßnahme ist mittlerweile laut Klöckner nach mehr als einem Jahr nahezu abgeschlossen. „Nach aktueller Beobachtung sind wir momentan rattenfrei, sodass der Parkplatz voraussichtlich nach den Sommerferien wieder geöffnet wird.“