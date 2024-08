Bundespolizei sucht Zeugen in Esslingen: Mann belästigt junge Frau im Zug sexuell

Unfall in Aichelberg Gegen Hauswand gefahren – Auto muss mit Kran geborgen werden

In Aichwald (Kreis Esslingen) hat am Sonntag eine 31-Jährige mit ihrem Auto beträchtlichen Schaden in mehreren Gärten und an einer Hauswand verursacht. Zuvor war sie offenbar wegen einer medizinischen Ursache von der Straße abgekommen.