1 Die Kontrollen am Flughafen dauern derzeit deutlich länger. Foto: dpa

Der Flugbetrieb nimmt wieder zu. Zwar ist Reisen wieder möglich. Die Bundespolizei rät, sich vorher umfassend zu informieren. An den Sicherheitskontrollen gelten strenge Hygiene-Regeln.

Leinfelden-Echterdingen - Die Reisewarnung für Europa ist aufgehoben. Auch auf dem Flughafen Stuttgart kommt der Flugbetrieb wieder in Gang. Urlaubsziele wie Faro, Izmir oder Thessaloniki stehen wieder auf dem Plan. Saskia Bredewald, Sprecherin der Bundespolizei am Flughafen, beobachtet, dass viele Passagiere verunsichert sind. Die Nachfragen häufen sich. Was gilt es vor Reiseantritt zu beachten?