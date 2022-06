Tennis Djokovic erreicht zweite Wimbledon-Runde mit Mühe

Der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic hat seine Pflichtaufgabe zum Auftakt des Rasen-Klassikers in Wimbledon nur mit einiger Mühe gelöst.Der an Nummer eins gesetzte Serbe bezwang in der ersten Runde den Südkoreaner Kwon Soon Woo nach 2:27 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.