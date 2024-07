Bundesliga: Double-Sieger Leverkusen startet in neue Saison

1 Die Profis des Leverkusener Erfolgstrainers Xabi Alonso starten in die neue Saison. Foto: Marius Becker/dpa

In Leverkusen beginnt die Mission Titelverteidigung. Am ersten Tag steht beim Meister und Pokalsieger die Leistungsdiagnostik an. Der Sportchef möchte gern wieder «oben mitmischen».











Leverkusen - Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen startet in die Vorbereitung auf die neue Saison. Ein Großteil des Kaders von Erfolgstrainer Xabi Alonso unterzog sich der obligatorischen Leistungsdiagnostik. Mit dabei war auch der vom FC Girona verpflichtete Mittelfeldspieler Aleix Garcia und der aus Rennes zum Werksclub gewechselte französische U21-Nationalspieler Jeanuël Belocian. Die elf Profis, die an der EM (9) oder der Copa América (2) teilgenommen haben, werden erst nach einem dreiwöchigen Urlaub zurückerwartet.

Am Montag (11.00 Uhr) steht das erste Mannschaftstraining auf dem Plan. "Die letzte Saison war schön, aber sie ist jetzt abgeschlossen. Der Blick geht nach vorn. Auch die Titelverteidigung ändert daran nichts – wir fangen bei null an", sagte Sportchef Simon Rolfes der "Bild". Sein Ziel: "Wir wollen wieder oben mitmischen."

Das erste Testspiel des Double-Siegers findet am 26. Juli beim Drittligisten Rot-Weiss Essen statt. Im Trainingslager vom 28. Juli bis zum 2. August in Donaueschingen soll der Feinschliff erfolgen. Überdies sind weitere Partien am 3. August bei RC Lens und am 7. August beim FC Arsenal vorgesehen.

Pflichtspielauftakt ist der DFL-Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart am 17. August (20.30 Uhr). Knapp eine Woche später eröffnet die Werkself als Titelträger die neue Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach (23. August/20.30 Uhr).