Stuttgarter Kickers bei der Sport-Union Neckarsulm Liveticker: Kickers wollen ins Pokal-Halbfinale

Die Stuttgarter Kickers wollen ihre Erfolgsgeschichte auch im WFV-Pokal weiterschreiben. Am Mittwochabend steht das Viertelfinale in Neckarsulm an. Hier geht es zum Liveticker.